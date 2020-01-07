رياضة | قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب جامعة الملك سعود، لمتابعة مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

تواجه فريقا الهلال والأهلي في 22 مباراة بدوري المحترفين، فاز الهلال في 10 لقاءات، مقابل 3 انتصارات للأهلي، فيما تعادلا في 9 مواجهات.

ونجح الهلال في الفوز على الأهلي في آخر 6 مباريات من الدوري السعودي للمحترفين، فيما لم يتمكن الأهلي من هز شباك الزعيم سوى في مواجهتين.

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وتلقى الأهلي 34 هدفاً أمام الهلال في أول 11 جولة في موسم 2010/2009 من الدوري السعودي، حين حصد الزعيم اللقب.

والتقى الهلال والأهلي في 19 مباراة خلال شهر يناير، فاز الهلال في 8 مباريات، مقابل 5 انتصارات للأهلي، فيما تعادلا في 6 لقاءات، وتلقى الأهلي 20 هدفاً، فيما هز شباك الهلال 4 مرات فقط.

موقف الفريقين في آخر مواجهات:-

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره العدالة، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري السعودي.

وعلى الجانب الأخر سقط الأهلي، أمام الشباب، بهدف نظيف، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

