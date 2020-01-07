رياضة | بعثة الأهلي تطير إلى زيمبابوي فجر غد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تطير إلى زيمبابوي فجر غد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة في الثانية عشرة منتصف الليل؛ استعدادا للسفر إلى زيمبابوي فجر الاربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم.

وتصل بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كل من ـ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذان سبقا البعثة إلى هناك أمس الاثنين .

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.