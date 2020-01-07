رياضة | مانشستر يونايتد يُجهز 20 مليون يورو للتعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يُجهز 20 مليون يورو للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية في إنجلترا فإن النادي الإنجليزي مهتم بتدعيم خط وسطه باللاعب التشيلي بناءًا على رغبتة سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "الإكسبريس" البريطانية بأن هناك اهتمام من جانب مانشستر يونايتد لضم اللاعب التشيلي ودعم خط وسطه بعد إصابة بول بوجبا وغموض مستقبل نيمانيا ماتيتش مع مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة بأن مانشستر يونايتد جاهز لتلبية طلبات برشلونة المادية للموافقة على رحيل اللاعب بدفع مبلغ 20 مليون يورو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 31 نقطة.