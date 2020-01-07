رياضة | ريال مدريد يحارب برشلونة على أهم صفقة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحارب برشلونة على أهم صفقة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك نادي ريال مدريد الإسباني بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يوليو المقبل رغم المنافسة الشديدة مع برشلونة على الصفقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يعتبر صفقة مارتينيز هي الأهم للفريق وطلب دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع إنتر ميلان وحسم الصفقة بشكل نهائي خاصة أن الإنتر يرفض التفريط في خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

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ويعاني ريال مدريد في خط الهجوم لوجود كريم بنزيما وحيدًا في ظل عدم قدرة المهاجم لوكا يوفيتش على التأقلم في قلعة سانتياجو برنابيو.