انت الان تتابع ليفربول يعلن عن شراكة "لعدة أعوام" مع شركة نايكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء توقيع عقد مع شركة "نايكي" للملابس والمستلزمات الرياضية، يستمر "لعدة أعوام" اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكر نادي ليفربول عبر موقعه على الإنترنت "يسر نادي ليفربول الإعلان عن التعاقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية، لتزويد الفريق بقميص الموسم الجديد 2020 / 2021".

واعتبارا أول حزيران/يونيو 2020، تبدأ الشركة الأمريكية في تصنيع أطقم اللعب والتدريب لليفربول في الموسم الجديد.

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وقال بيلي هوجان المدير الإداري في ليفربول :"تعد أطقم فرقنا، جزءا مميزا من تاريخنا وهويتنا. نرحب بشركة نايكي ضمن عائلة ليفربول... كعلامة تجارية، تعكس نايكي طموحاتنا في تحقيق النمو، ونتطلع للعمل معهم لتوسيع قاعدتنا الجماهيرية".

وأضاف هوجان :"نود التوجه بالشكر لشركة نيو بالانس على دعمهم لنا منذ عام 2015، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وعلق بيرت هويت نائب رئيس شركة نايكي، قائلا :"يتمتع ليفربول بتراث وهوية. نسعى للوصول إلى مستقبل مشرق للغاية مع النادي. نتطلع لإقامة شراكة مع ليفربول لخدمة اللاعبين والجماهير".