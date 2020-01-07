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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
تقام اليوم الثلاثاء 7-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
حيث يلتقي بيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري المصري.
ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، في ذهاب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
موعد مباريات الدوري المصري
أسوان ضد الجونة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.
الإنتاج الحربي ضد المصري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت 2.
بيراميدز ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.
موعد مباريات كأس كارباو
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
موعد مباريات الدوري السعودي
الهلال ضد الأهلي تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1، و3.
موعد مباريات الدوري المغربي
الدفاع الجديدي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.
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