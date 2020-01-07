شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري متوقع لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس كارباو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 محمد الدمتناوي يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويتقابل اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر بالمواجهة التي تأتي في ظروف خاصة للفريقين ورغبتهما في تحقيق الانتصار قبل أن يلتقي الفريقان مرة ثانية على ملعب الاتحاد بالعاصمة البريطانية لندن يوم 29 يناير الجاري. التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام السيتي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا. خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا. Advertisements خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - خوان ماتا - دانييل جيمس. خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد. التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام اليونايتد: حراسة المرمى: كلاوديو برافو. خط الدفاع: بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر. خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جاندوجان. خط الهجوم: رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز.

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