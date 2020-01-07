موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وفي كأس كارباو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

محمد الدمتناوي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب أولد ترافورد.



ويتقابل اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر بالمواجهة التي تأتي في ظروف خاصة للفريقين ورغبتهما في تحقيق الانتصار قبل أن يلتقي الفريقان مرة ثانية على ملعب الاتحاد بالعاصمة البريطانية لندن يوم 29 يناير الجاري.

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تقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره مانشستر سيتي، في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

ويعلق المصري علي محمد علي، علي تلك المباراة.