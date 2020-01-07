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شكرا لقرائتكم نادي بلاتينوم ضد الأهلي .. تفاصيل رحلة البعثة الحمراء إلى زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
موعد مباراة نادي بلاتينوم ضد الاهلي
ويحل الأهلي ضيفا على بلاتينيوم في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة ابطال افريقيا.
وتصل بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ترتيب مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا
ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.
نادي بلاتينيوم ضد الأهلي
كان الأهلى استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.
ترتيب مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا
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