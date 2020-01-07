شكرا لقرائتكم نادي بلاتينوم ضد الأهلي .. تفاصيل رحلة البعثة الحمراء إلى زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة إلى مطار القاهرة في الثانية عشرة منتصف الليل، استعدادا للسفر إلى زيمبابوي فجر الاربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم في دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، والتى يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق إلى الفوز بها من أجل تدعيم حظوظ فريقه للتأهل إلى الدور التالي.



موعد مباراة نادي بلاتينوم ضد الاهلي

ويحل الأهلي ضيفا على بلاتينيوم في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة ابطال افريقيا.

وتصل بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كل من، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذان سبقا البعثة إلى هناك أمس الاثنين.



ترتيب مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.



نادي بلاتينيوم ضد الأهلي

ومنح الجهاز الفنى للاهلي بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي، لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سي مصر مساء أمس الأول ، الأحد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز حيث تطير بعثة الاهلي إلى زيمبابوي فجر غداً ، الأربعاء، في رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوي.

كان الأهلى استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.