شكرا لقرائتكم حسين الشحات يواصل التأهيل منفردا للحاق بمواجهة بلاتينيوم والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل حسين الشحات، لاعب وسط النادي الأهلي، اليوم تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تماما من الإصابة.

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سي مصر مساء أمس الأول ، الأحد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز حيث تطير بعثة الاهلي إلى زيمبابوي فجر غداً ، الأربعاء، في رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوي.

وغاب حسين الشحات عن مباراتي الأهلي الأخيريتين أمام مصر المقاصة، ونادي اف سي مصر؛ بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.

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من ناحية أخرى إستقر الجهاز الفني للأهلي على إصطحاب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في رحلة زيمبابوي بعد تعافي الحارس من الأصابة التى تعرض لها مؤخراً في السمّانة ، وغاب شريف إكرامي عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات؛ بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن إكرامي بدأ في التعافي من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزا للدخول في قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.