شكرا لقرائتكم كارتيرون يجهز محمد صبحى لحراسة عرين المنتخب الأولمبي فى طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك في الترتيب الثاني لحراس المرمي داخل الفريق، بعد محمد أبو جبل الحارس الأساسي، وذلك لتجهيزه للمشاركة أساسيا في أوليمبياد طوكيو 2020. من ناحية أخرى حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك، على دعم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، والذي تم ترشيحه للتويج يجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، بعد تألقه خلال عام 2019 حيث سيتم الكشف عن هوية الفائز بالجائزة على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي سيقام اليوم الثلاثاء بمدينة "الغردقة". Advertisements وينافس طارق حامد على الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، أنيس البدري نجم منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، ويوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر والأهلي السعودي الحالي والترجي التونسي السابق. وساهم طارق حامد فى حصول الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويوسف البلايلي في حصول منتخب الجزائر على بطولة كأس الامم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، كما ساهم اللاعب الجزائري مع انيس البدري في تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يجهز محمد صبحى لحراسة عرين المنتخب الأولمبي فى طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.