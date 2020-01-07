شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يؤكد صعوبة مواجهة الأهلى أمام بلايتينوم بزيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية وصعوبة مواجهة الأهلي المقبلة أمام بلاتينيوم، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في زيمبابوي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الأهلي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم، بعد اشتداد المنافسة وتقارب فرص الصعود لدور الثمانية مع معظم فرق المجموعة.

وقال عبد الحفيظ إن حالة الطقس في زيمبابوي جيدة، ونتمنى أن تكون أجواء اللقاء بالكامل من أرضية الملعب والنتيجة في صالح الأهلي.

وأوضح مدير الكرة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني سيحدد برنامج الفريق، وموعد المران وغيرها من الأمور التنظيمية عقب وصول البعثة إلى زيمبابوي.

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ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سي مصر مساء أمس الأول ، الأحد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز حيث تطير بعثة الاهلي إلى زيمبابوي فجر غداً ، الأربعاء، في رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوي.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.