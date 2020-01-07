شكرا لقرائتكم أوباما ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم يوسف أوباما لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي ، حيث كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد منح أمس كل من يوسف أوباما، ومحمد عبد الغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

فيما خصص كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لعبدلله جمعة لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا ، حيث قام اللاعب بالركض الخفيف حول الملعب بعدها توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال باقي البرنامج الذي تم وضعه له لرفع معدل اللياقة لديه.

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ويري كارتيرون أن محمد صبحى يتمتع بمميزات كثيرة ويحتاج للمشاركة فى المباريات حتى يحافظ على مستواه ويطور من أدائه ويزيد من خبراته، ما يساهم فى الحفاظ على مكانته فى المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث استقر كارتيرون على الدفع بمحمد صبحى أساسيا فى المباريات السهلة، على أن يكون محمد أبو جبل هو الحارس الأساسى فى الفريق، فيما تم تصنيف محمد عواد فى الترتيب الثالث بالنسبة لحراس مرمى الزمالك.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته الإفريقية بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.