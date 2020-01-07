صحيفة تكشف حقيقة رحيل جريزمان حال عودة نيمار إلى برشلونة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لاستعادة البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوفه مجدداً، بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري.

وكان نيمار قريباً من العودة إلى صفوف برشلونة في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تعثر المفاوضات مع باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة من "الميركاتو" أحال عودة البرازيلي إلى النادي الكتالوني، ليستمر موسماً آخراً مع فريق العاصمة الفرنسية.

ويسعى نيمار للعودة إلى برشلونة في الصيف المقبل بعد رحيله عن "كتالونيا" في صيف 2017 في صفقة قياسية قدرت بـ 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويرغب النجم البرازيلي في الخروج من باريس سان جيرمان بصورة ودية، إلا أنه سيستغل قوانين الاتحاد الدولي، فيفا، التي تسمح له بفسخ عقده حال مرور ثلثي مدة العقد، مقابل تعويض مادي لناديه.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بأن عودة الثلاثي MSN الشهير إلى برشلونة، بوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، إضافة إلى نيمار، أثارت شكوكاً حول استمرار الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف البارسا.

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وقالت الصحيفة إن المعلومات التي أفادت برغبة جريزمان في مغادرة برشلونة في حال عودة نيمار لا أساس لها من الصحة.

وأكدت أن العلاقة بين نيمار وجريزمان طيبة للغاية، وأن النجم الفرنسي لا يمانع عودة البرازيلي إلى برشلونة، حتى تكتمل القوة الضاربة للفريق الكتالوني في المويم المقبل.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن جريزمان لا يفكر في الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم، في حالة انضمام نيمار، وأنه لا توجد لديه أي مشكلة في وجود الثلاثي، مشيرة إلى أنه مستعد للتعاون مع النجوم الثلاثة لصالح الفريق.

ومطلع هذا الموسم، انتقل جريزمان إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده برفقة الروخي بلانكوس.

ولعب جريزمان 24 مباراة مع برشلونة، أحرز خلالها 8 أهداف، وصنع 4 أخرى.