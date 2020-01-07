شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبياد سبب تصنيف محمد صبحى الحاس الثانى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وضع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك فى الترتيب الثانى لحراس المرمى داخل الفريق، بعد محمد أبو جبل الحارس الأساسى، وذلك لتجهيزه للمشاركة أساسيا فى أوليمبياد طوكيو 2020.

ويري كارتيرون أن محمد صبحى يتمتع بمميزات كثيرة ويحتاج للمشاركة فى المباريات حتى يحافظ على مستواه ويطور من أدائه ويزيد من خبراته، ما يساهم فى الحفاظ على مكانته فى المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث استقر كارتيرون على الدفع بمحمد صبحى أساسيا فى المباريات السهلة، على أن يكون محمد أبو جبل هو الحارس الأساسى فى الفريق، فيما تم تصنيف محمد عواد فى الترتيب الثالث بالنسبة لحراس مرمى الزمالك.

من ناحية أخرى حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك، على دعم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، والذي تم ترشيحه للتويج يجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، بعد تألقه خلال عام 2019 حيث سيتم الكشف عن هوية الفائز بالجائزة على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي سيقام اليوم الثلاثاء بمدينة "الغردقة".

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ونشرعواد صورة لطارق حامد عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وعلق عليها: بالتوفيق يا حبيبي.

وينافس طارق حامد على الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، أنيس البدري نجم منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، ويوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر والأهلي السعودي الحالي والترجي التونسي السابق.

وساهم طارق حامد فى حصول الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويوسف البلايلي في حصول منتخب الجزائر على بطولة كأس الامم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، كما ساهم اللاعب الجزائري مع انيس البدري في تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالى.