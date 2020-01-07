شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على ضم شريف إكرامى لرحلة زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق إن إكرامى بدأ فى التعافى من آلام عضلة السمانة، وسيكون جاهزا للدخول فى قائمة الفريق المقبلة وفقا لرؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، وينتظم شريف إكرامى فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجى بدءا من غدٍ الأربعاء.
ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم فى مؤخرة الجدول بدون أى رصيد من النقاط.
ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سي مصر مساء أمس الأول ، الأحد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز، حيث تطير بعثة الأهلى إلى زيمبابوى فجر غد الأربعاء، فى رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوى.
وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائى.
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