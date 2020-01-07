شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سارى مديرا فنيا للنجوم خلفا لسعد فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو النجوم مع أحمد سارى المدير الفنى السابق للرجاء المطروحى لقيادة الفريق فنيا خلفا لسعد فاروق، الذى رحل بعدما قاد الفريق فى ثلاث مباريات فقط خسر فى مباراتين وتعادل فى واحدة، وهو ما أدى لرحيله سريعا وتعاقد مجلس إدارة النجوم مع أحمد عيد عبد الملك كمدير للكرة وعبد السلام نجاح كمدرب عام للفريق وقاموا بقيادة الفريق فى المباراة الماضية أمام الزرقا والتى فاز فيها النجوم بهدفين مقابل لا شىء.

كان أحمد سارى قد بدأ الموسم مع دمنهور وحقق نتائج جيدة وهو ما أدى لتصدر الفريق البحراوى صدارة المجموعة قبل أن يقوم بفسخ تعاقده والرحيل إلى الرجاء المطروحى، الذى قاده حتى نهاية الدور الأول، إلا أن النتائج تراجعت وتقهقر ترتيب أبناء مطروح للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

تعادل فريق غزل المحلة على ملعبه مع الأولمبى بهدفين لمثليهما فى الجولة الحادية عشرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ليفقد أبناء المحلة نقطتين ثمينتين فى سباق القمة، بهذه النتيجة ارتفع رصيد المحلة إلى 21 نقطة فى المركز الثانى بجدول المجموعة بفارق نقطتين عن فاركو صاحب الصدارة فى الوقت الذى نجح فيه المنصورة فى استكمال نتائجه الجيدة بالفوز على الرجاء المطروحى بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الرجاء عند نفس الرصيد من النقاط كما تعادل دكرنس على ملعبه مع بيلا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل الحمام الذى يقوده مجدى طلبه مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة فى المركز السادس بينما ارتفع رصيد المالية إلى 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما حقق دمنهور فوزًا غاليًا على ملعبه على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز الثامن.