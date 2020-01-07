شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وسمير عدلى يستقبلان بعثة الأهلى فى زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة فى الـ12 منتصف الليل؛ استعدادا للسفر إلى زيمبابوى فجر الأربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم، حيث تصل بعثة الأهلى إلى هرارى عاصمة زيمبابوى بعد التوقف ترانزيت فى مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومن المنتظر أن يستقبل البعثة فى مطار هرارى بزيمبابوى كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، اللذان سبقا البعثة إلى هناك أمس الاثنين.

Advertisements

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سي مصر مساء أمس الأول ، الأحد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز حيث تطير بعثة الاهلي إلى زيمبابوي فجر غداً ، الأربعاء، في رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوي.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.