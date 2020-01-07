شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن أهداف الأهلى فى مباراة بلايتينوم بزيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أهمية وصعوبة مواجهة الأهلى المقبلة أمام بلاتينيوم، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، فى زيمبابوى، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الأهلى يطمح فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلاتينيوم، بعد اشتداد المنافسة وتقارب فرص الصعود لدور الثمانية مع معظم فرق المجموعة.

وقال عبد الحفيظ إن حالة الطقس فى زيمبابوى جيدة ونتمنى أن تكون أجواء اللقاء بالكامل من أرضية الملعب والنتيجة فى صالح الأهلى.

وأوضح مدير الكرة أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى سيحدد برنامج الفريق، وموعد المران وغيرها من الأمور التنظيمية عقب وصول البعثة إلى زيمبابوى.

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ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم فى مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سي مصر مساء أمس الأول ، الأحد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز حيث تطير بعثة الاهلي إلى زيمبابوي فجر غداً ، الأربعاء، في رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوي.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائى.