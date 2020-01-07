شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يعلن التعاقد مع المغربى خالد بو طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 7 يناير 2019 أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك رسميًا عن التعاقد مع المغربى خالد بو طيب مهاجم فريق مالاتيا سبور التركى فى فترة الانتقالات الشتوية لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 30 مليون جنيه لدعم خط الهجوم الأبيض، وشارك بو طيب فى أول موسم له بـ11 مباراة بالدورى، سجل 4 أهداف، وصنع هدفا واحد، وخلال الموسم الجارى لم يظهر سوى فى 3 مباريات بالدورى أيضا، خرج منها خاوى اليدين فلم يسجل أى هدف ولم يصنع أهداف، ليكون إجمالى مشاركاته مع الفريق منذ يناير حتى الآن 900 دقيقة فقط.

شارك خالد بو طيب مع الزمالك ببطولة الكونفدرالية فى 9 مباريات سجل خلالها هدفا واحد وتوج الزمالك بالبطولة، كما شارك فى مباراتى بدورى ابطال افريقيا، ويعد بو طيب واحدا من أقوى المهاجمين داخل أركان القارة الأفريقية فى ظل المستويات الجيدة التى قدمها طوال السنوات الماضية وخاصة مع المنتخب المغربى و نجاحه فى الظهور بشكل فنى مميز للغاية خلال منافسات كأس العالم الأخير بروسيا 2018 وتسجيله هدفا فى شباك إسبانيا.

خاض بو طيب مسيرة احترافية جيدة وبدأ مسيرته فى فريق لوزيناك فى الدورى الفرنسى وانتقل بعده إلى أجاكسيو الفرنسى أيضا واستمر معه حتى عام 2016 وشارك مع أجاكسيو في 63 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفًا، وصنع 4 أهداف خلال مسيرته مع هذا الفريق. .

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وخاض بو طيب تجربة احترافية أخرى بالدورى الفرنسى عبر بوابة ستراسبورج فى موسم 2016/2017 وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، وصنع 5 أهداف، في موسم هو الأكثر تألقًا للاعب المغربي، الذى استطاع أن يسجل أكبر عددًا من الأهداف.

انضم لصفوف فريق مالاتيا سبور التركى فى صيف 2017 قادمًا من ستراسبورج،ونجح النجم المغربى فى تسجيل 17 هدفا خلال 51 مباراة خاضها معه.

واستقرت إدارة نادى الزمالك على إمكانية فسخ التعاقد خالد بوطيب، وفقًا لموعد عودته النهائى للفريق حيث سيجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الجارية وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعدته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائى حول مصيره بالتشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه يحق لإدارة النادى فسخ التعاقد مع اللاعب وفقاً لعقده فى أي وقت بشرط إخطاره قبل فسخ العقد بأسبوعين، ويتسلح الأبيض بهذا البند حال التوصل لفسخ التعاقد مع المهاجم المغربى وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الفترة الجارية بعد معرفة موعد عودته للفريق لتحديد إمكانية الاستغناء عنه وضم لاعب جديد حيث يسعى مسؤولى الأبيض لحسم الصفقة التى سيبرمها الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى.