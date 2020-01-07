شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يحمل راية المصريين فى اختيار الأفضل داخل أفريقيا بالغردقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب مصر راية مصر فى حفل اختيار أفضل لاعب داخل أفريقيا، الذى سيقام فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بسهل حشيش فى الغردقة، حيث تطمح الجماهير فى تتويج طارق حامد بالجائزة بعد أن انحصرت المنافسة بين نجم الزمالك والجزائرى يوسف بلايلى لاعب أهلى جدة السعودى، وأنيس البدرى نجم الترجى التونسى.

وبات طارق حامد الممثل المصرى الوحيد فى هذا الحفل فى ظل تردد أنباء قوية عن غياب محمد صلاح عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، وتلقى اللاعب اتصالات مكثفة فى الساعات الأخيرة لإقناعه.

ويعد طارق حامد صمام أمان الزمالك، فأينما غاب ظهر تأثيره واضحًا بين صفوف الأبيض، فكان من أهم العناصر التى ساهمت فى تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد التغلب على نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

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حصل طارق حامد خلال مسيرته مع الزمالك 7 بطولات، بواقع 4 بطولات كأس مصر وبطولة الدورى المصرى والكونفدرالية الأفريقية والسوبر المحلى.

وتوج طارق حامد أيضًا مع الزمالك هذا الموسم ببطولة كأس مصر، عن النسخة الماضية، وإجمالاً شارك حامد مع الزمالك فى الموسم الجارى فى 12 مباريات بواقع 7 مباريات فى الدورى و4 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر للنسخة الجارية ومثلها فى السوبر المصرى.

على الرغم من خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا التى استضافتها مصر مؤخرًا، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، إلا أن أداء طارق حامد، يُعد من أبرز علامات الفراعنة فى البطولة الأفريقية رغم الإخفاق.

نجم الزمالك شارك مع منتخب مصر فى 4 مباريات ببطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركاته فى مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022، بالكاميرون، أمام كينيا وجزر القمر، فى الجولتين الأولى والثانية.