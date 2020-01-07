ماريا شارابوفا تتبرع لضحايا حرائق غابات أستراليا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعمت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، بعد استمرار اشتعالها خلال الفترة الماضية.

ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، تبرعت بمبلغ 25 ألف دولار لدعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، ودعت لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

شارابوفا البالغة من العمر 32 عاما، والحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، نشرت عبر حسابها الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: على مدى السنوات الـ 15 الماضية، كانت أستراليا بيتي لمدة شهر في يناير.

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نجمة التنس الروسية اضافت، ينهار قلبي عندما أشاهد كيف تدمر الحرائق الأراضي والحيوانات، أريد المساهمة من خلال التبرع بمبلغ 25 ألف دولار لمكافحة الحرائق، نوفاك دجوكوفيتش، هل يمكنك تكرار هذا المبلغ؟.

أستراليا تستضيف أولى البطولات الأربع الكبرى في شهر يناير من كل عام، بالإضافة للعديد من البطولات كدورة بريزبين التي ستشارك فيها شارابوفا ببطاقة دعوة.

يشار إلى أن حرائق أستراليا كانت قد تسببت بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، كما أدت في اليوم الأول من العام الجديد إلى تحويل مئات الهكتارات من مساحات حرجية إلى رماد، فيما بات الكثير من السياح عالقين في عدد من المدن الساحلية المحاصرة بالحرائق، فضلا عن نفوق نصف مليار حيوان.