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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
تستضيف مصر مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الجونة بالغردقة، حفل الأفضل في إفريقيا 2019، للإعلان عن جوائزها للمتنافسين عليها للعديد من اللاعبين والمدربين.
ويتنافس الفرعون المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، مع كل من السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.
بينما يتنافس طارق حامد لاعب الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، مع كل من التونسي أنيس البدري لاعب الترجي والجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي.
موعد حفل الأفضل في إفريقيا
يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في أحد فنادق الغردقة.
القنوات الناقلة لحفل الأفضل في إفريقيا 2019
يعرض حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 على قناتي أون سبورت وأبوظبي الرياضية.
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