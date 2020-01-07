شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 أسدل الستار مساء أمس الإثنين، عن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2019/2020.

وشهدت الجولة تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك). كما سجل لاعب إنتر ميلان روميلو لوكاكو هدفين، أمام فريق نابولي، وتسجيل تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو هدفين خلال مشاركته أمام بريشيا. وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي: تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 19 هدفًا. Advertisements روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 14 هدفًا. كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 13 هدفًا. جواو بيدرو، كالياري، 11 هدفًا. لوريس مورييل، أتالانتا، 10 أهداف. يوسيب إيليتشيتش، أتالانتا، 9 أهداف. أندريا بيلوتي، تورينو، 9 أهداف. لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 9 أهداف.

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