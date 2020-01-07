شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 أسدل الستار مساء أمس الإثنين، عن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2019/2020.

وشهدت الجولة فوز يوفنتوس على كالياري برباعية نظيفة، واكتساح إنتر ميلان لـ نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي: 1 إنتر ميلان، 45 نقطة. 2 يوفنتوس، 45 نقطة. 3 لاتسيو، 39 نقطة. 4 روما، 35 نقطة. 5 أتالانتا، 34 نقطة. 6 كالياري، 29 نقطة. 7 بارما، 25 نقطة. 8 نابولي، 24 نقطة. Advertisements 9 تورينو، 24 نقطة. 10 بولونيا، 23 نقطة. 11 هيلاس فيرونا، 22 نقطة. 12 ميلان، 22 نقطة. 13 أودينيزي، 21 نقطة. 14 ساسولو، 19 نقطة. 15 فيورنتينا، 18 نقطة. 16 سامبدوريا، 16 نقطة. 17 ليتشي، 15 نقطة. 18 بريشيا، 14 نقطة. 19 جنوى، 14 نقطة. 20 سبال، 12 نقطة.

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