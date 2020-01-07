الامارات | بالفيديو.. ورم قاتل ينهي حياة خميس العويران في عام

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ورم قاتل ينهي حياة خميس العويران في عام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الجمهور السعودي والعربي صدمة كبيرة صباح اليوم بإعلان وفاة نجم المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران عن عمر يناهز 46 عاماً بعد صراع من المرض.
وكان خميس العويران قد لعب للهلال السعودي لأربع مواسم في الفترة ما بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.
وخاض العويران مع المنتخب السعودي 105 مباراة من عام 1994 وحت عام 2004، وهو من مواليد عام 1973.
وتعرض خميس العويران قد أجرى عملية جراحية في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام، ولكنه ظل في مرضه حتى أعلن عن وفاته صباح اليوم.
وكان موقع “سعودي سبورت” قد نشر منذ فترة قصيرة قصة مرض النجم السعودي السابق والمرض الذي كان قد حل به في تقرير، ولكن النجم السعودي لم ينجح في التغلب على مرضه ليلاقي ربه صباح اليوم الثلاثاء
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