موعد والقنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

تستضيف مصر مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الجونة بالغردقة، حفل الأفضل في إفريقيا 2019، للإعلان عن جوائزها للمتنافسين عليها للعديد من اللاعبين والمدربين.



ويتنافس الفرعون المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، مع كل من السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

بينما يتنافس طارق حامد لاعب الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، مع كل من التونسي أنيس البدري لاعب الترجي والجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي.

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يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في أحد فنادق الغردقة.

يعرض حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 على قناتي أون سبورت وأبوظبي الرياضية.