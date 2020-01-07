شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد والقناة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 محمد الدمتناوي يلتقي نادي الهلال السعودي أمام نظيره الأهلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الهلال والأهلي على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود. موعد مباراة الهلال والأهلي Advertisements تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت القاهرة، و 08:00 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي تذاع مباراة الهلال والأهلي على قناة Ksa sports HD1. معلق مباراة الهلال والأهلي يعلق فهد العتيبي، على تلك المباراة. ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 23 نقاط.

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