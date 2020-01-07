شكرا لقرائتكم سفارة مصر بزيمبابوي تحذر بعثة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلقت السفارة المصرية بزيمبابوي تحذيراتها لبعثة فريق الاهلي من الأمطار الغزيرة التى تهطل خلال الأيام الحالية على مدينة بولا وايو حتى يستعد المارد الأحمر لهذا الأجواء المُمطرة قبل مواجهة فريق بلاتينيوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحذر مسئولو السفارة بعثة الأهلي من الأجواء المناخية في زيمبابوي حيث أكدوا أن الرطوبة في زيمبابوي عالية للغاية والأمطار غزيرة هذه الأيام لذا لابد من الأستعداد لهذه الأجواء المناغية الغير مُستقرة. Advertisements

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سي مصر مساء أمس الأول ، الأحد، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز حيث تطير بعثة الاهلي إلى زيمبابوي فجر غداً ، الأربعاء، في رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوي.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.