شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك يتعاقد مع المغربى خالد بوطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 7 يناير 2019 ، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق مالاتيا سبور التركي في فترة الانتقالات الشتوية لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 30 مليون جنيه لدعم خط الهجوم الأبيض، شارك بو طيب فى أول موسم له بـ 11 مباراة بالدورى ، سجل 4 أهداف ، و صنع هدف واحد ، وخلال الموسم الجارى ، لم يظهر سوى فى 3 مباريات بالدورى أيضا ، خرج منها خاوى اليدين فلم يسجل اى هدف أو يصنع أخر، ليكون إجمالى مشاركاته مع الفريق منذ يناير وحتى الان 900 دقيقة فقط .

وشارك خالد بوطيب مع الزمالك ببطولة الكونفدرالية فى 9 مباريات سجل خلالها هدف واحد وتوج الزمالك بالبطولة ، كما شارك فى مباراتى بدورى ابطال افريقيا ، ويعد بوطيب واحدا من أقوى المهاجمين داخل أركان القارة الإفريقية فى ظل المستويات الجيدة التى قدمها طوال السنوات الماضية وخاصة مع المنتخب المغربى و نجاحه فى الظهور بشكل فنى مميز للغاية خلال منافسات كأس العالم الأخير بروسيا 2018 وتسجيله هدفا فى شباك إسبانيا .

خاض بوطيب مسيرة احترافية جيدة وبدأ مسيرته فى فريق لوزيناك فى الدورى الفرنسى وانتقل بعده إلى أجاكسيو الفرنسى أيضا واستمر معه حتى عام 2016 وشارك مع أجاكسيو في 63 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفًا، وصنع 4 أهداف خلال مسيرته مع هذا الفريق. .

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كما خاض بوطيب تجربة احترافية أخرى بالدورى الفرنسى عبر بوابة ستراسبورج فى موسم 2016/2017 وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، وصنع 5 أهداف، في موسم هو الأكثر تألقًا للاعب المغربي، الذي استطاع أن يسجل أكبر عددًا من الأهداف.

انضم لصفوف فريق مالاتيا سبور التركي في صيف 2017 قادمًا من ستراسبورج،ونجح النجم المغربى فى تسجيل 17 هدفا خلال 51 مباراة خاضها معه.

واستقرت إدارة نادى الزمالك على إمكانية فسخ التعاقد خالد بوطيب، وفقًا لموعد عودته النهائى للفريق حيث سيجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الجارية وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعدته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائى حول مصيره بالتشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه يحق لإدارة النادى فسخ التعاقد مع اللاعب وفقاً لعقده فى أي وقت بشرط إخطاره قبل فسخ العقد بأسبوعين، ويتسلح الأبيض بهذا البند حال التوصل لفسخ التعاقد مع المهاجم المغربى وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الفترة الجارية بعد معرفة موعد عودته للفريق لتحديد إمكانية الاستغناء عنه وضم لاعب جديد حيث يسعى مسؤولى الأبيض لحسم الصفقة التى سيبرمها الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى.