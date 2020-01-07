وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق خميس العويران بعد صراع مع المرض

توفي لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد، خميس العويران، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 46 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وتعرض العويران لوعكة صحية خلال الأشهر الأخيرة من حياته، انتقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وفي أغسطس الماضي، أفادت بعض وسائل الإعلام السعودية بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه المسئولين بدعم لاعب الهلال والاتحاد السابق خميس العويران في محنته المرضية.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن الملك سلمان أوصى بضرورة علاج نجم المنتخب السعودي السابق على نفقة الدولة وأيضًا خارج البلاد، قبل أن يعود إلى السعودية في أكتوبر الماضي بعد خضوعه للعلاج بالولايات المتحدة الأمريكية .

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وسبق للعويران وأن خضع لعملية جراحية معقدة العامة الماضي، لاستئصال ورم، وحدث ذلك بدعم رئيس هيئة الرياضة السابق المستشار تركي آل الشيخ.

ونعى إعلاميون سعوديون لاعب المنتخب السعودي السابق، حيث غرد الإعلامي مصطفى الآغا قائلاً: ”لاحول ولاقوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وادخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ولعب خميس العويران لنادي الهلال في الفترة بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

وشارك خميس العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004.