شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى زيمبابوى تحذر بعثة الأهلى من الأمطار قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت السفارة المصرية بزيمبابوى بعثة فريق الأهلى من الأمطار الغزيرة التى تهطل خلال الأيام الحالية على مدينة بولا وايو، قبل مواجهة فريق بلاتينيوم السبت المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وفتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات خلال الأيام الماضية مع السفارة المصرية بزيمبابوى من أجل التنسيق بشأن عدة أمور خاصة بفترة إقامة الأهلى فى زيمبابوى سواء فيما يتعلق بالإقامة أو بملاعب التدريب أو درجة الحرارة.

وحذر مسئولو السفارة بعثة الأهلى من الأجواء المناخية فى زيمبابوى، حيث أكدوا أن الرطوبة فى زيمبابوى عالية للغاية والأمطار غزيرة هذه الأيام لذا لابد من الأستعداد لهذه الأجواء المناخية غير المُستقرة.

Advertisements

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم مؤخرة الجدول بدون أى رصيد من النقاط.

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوى؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم حيث فاز الفريق على إف سى مصر مساء الأحد بثلاثة أهداف لهدف فى الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز، حيث تطير بعثة الأهلى إلى زيمبابوى فجر غد الأربعاء، فى رحلة تستغرق قرابة الـ11 ساعة قبل أن تصل زيمبابوى.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2 /1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائى.