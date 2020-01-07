شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يدعم طارق حامد قبل حفل اختيار أفضل لاعب في افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك، على دعم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، والذي تم ترشيحه للتويج يجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، بعد تألقه خلال عام 2019 حيث سيتم الكشف عن هوية الفائز بالجائزة على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي سيقام اليوم الثلاثاء بمدينة "الغردقة".

ونشرعواد صورة لطارق حامد عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها: بالتوفيق يا حبيبي.

وينافس طارق حامد على الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، أنيس البدري نجم منتخب تونس ونادي الترجي التونسي، ويوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر والأهلي السعودي الحالي والترجي التونسي السابق.

وساهم طارق حامد فى حصول الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويوسف البلايلي في حصول منتخب الجزائر على بطولة كأس الامم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، كما ساهم اللاعب الجزائري مع انيس البدري في تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

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وكانت القائمة الأولية تضمنت 5 نجوم بالدورى المصرى، وهم طارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسى من الزمالك وعلى معلول مدافع الأهلى والأوغندى إيمانويل أوكوى لاعب الاتحاد السكندرى، قبل أن يتم تقليصها إلى 5 لاعبين بتواجد طارق حامد نجم المنتخب الوطنى ونادى الزمالك بالقائمة النهائية بجانب الثنائى التونسى أنيس البدرى وطه ياسين الخنيسى والجزائرى يوسف بلايلى بالإضافة إلى التوجولى لابا كودجو، قبل أن يعلن "الكاف" تقليص القائمة إلى 3 لاعبين.

على صعيد متصل، يكشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم عن هوية أفضل منتخب في عام 2019 لفئة الرجال والسيدات، وضمت القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل منتخب فى أفريقيا لعام 2019، منتخب الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية ومنتخب السنغال صاحب المركز الثانى والميدالية الفضية، ومنتخب مدغشقر المتأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، بينما تتنافس منتخبات الكاميرون، نيجيريا، وجنوب أفريقيا على جائزة "منتخب العام" للسيدات.