شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو صاروخ القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد سيد "زيزو" نجم نادى الزمالك الحالى فى كسب ثقة الجماهير البيضاء يومًا بعد يوم فى ظل تألقه فى المباريات وتقديم أفضل مستوياته منذ قدومه إلى القلعة البيضاء الموسم الماضى.

قاد أحمد سيد زيزو، الفريق للفوز بنقاط مباراة طنطا فى الجولة الـ 12 بعدما أحرز هدف الفريق الثالث فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حيث إنه يمتلك مقومات هجومية قوية تساهم فى وصوله إلى مرمى الخصم بسهولة ، خاصة أنه يتميز أيضًا بعنصر المراوغة .

كما وصل الأمر إلى أن تواجده فى الملعب أصبح يطمئن الجماهير البيضاء التى أصبحت تثق فى إمكانيات اللاعب لصناعة الفارق وخطف الفوز فى أى لحظة.

انتقل زيزو إلى الزمالك العام الماضى لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بناء على طلب السويسري جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

يبلغ زيزو من العمر 24 عاما، حيث ولد صانع ألعاب مورينسى البرتغالى سابقا في 10 يناير عام 1996، حيث إنه نجل فريق المنيا الأسبق مصطفى زيزو.

ولعب أحمد سيد الشهير بـ"زيزو" لثلاث أندية وهي ليرس البلجيكي من موسم 2013 وحتى موسم 2016، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريقه مورينسى .

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ويمتلك زيزو كاريزما قوية، حيث إنه كما يهتم بحب كرة القدم، فهو يهتم أيضًا بمظهره الخارجى، ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح شياكة زيزو وجانب من حياته الشخصية وملامح الإصرار والعزيمة على وجهه فى الصور التالية:



زيزو و زوجته

زيزو



زيزو يداعب الحيوانات



زيزو مع شقيقته