شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم مرشحون لتدعيم هجوم الأهلي بعد تعثر صفقة ايليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التعاقد مع المهاجم الأجنبي الجديد يتصدر الملفات الكروية داخل النادي الأهلي وبالتحديد داخل لجنة التخطيط الحمراء، التي ترغب في تلبية احتياجات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد أنه بحاجة لمهاجم جديد رغم التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر ولمدة 4 سنوات ونصف، في الوقت الذي لا يحق للأهلي سوى التعاقد مع لاعبين اثنين وفقًا للوائح لجنة المسابقات باتحاد الكرة هذا الموسم، في الوقت الذي تعثرت في الساعات الأخيرة مفاوضات ضم النيجيري اليكي مهاجم لوزيرن السويسري.

وعلم ”الخليج 365” أن السوري عمر السومه مهاجم الأهلي السعودي وزميله في الفريق يوسف البلايلي والنيجيري أحمد موسى لاعب النصر السعودي مرشحون للانتقال للأهلى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد عرضهم على فايلر.

Advertisements

وترى إدارة الأهلي أن التعاقد مع موسى أو البلايلي أو السومه لن يكون أمرًا صعبًا بعد الدخول في مفاوضات شفهية مع الثلاثي ومع أنديتهم، في الوقت الذي رفض فايلر البت في الأمر سريعاً، مؤكدًا أن هناك أمور لابد أن يناقشها مع جهازه المعاون تخص أرقامهم ومستواهم في الفترة الأخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي وتحديد مدى الحاجة لأي منهم.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير، ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.