شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يضم 20 لاعباً لمواجهة المصرى البورسعيدى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة بين الفريقين، يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع الجونة سلبياً فى الجولة الماضية، فيما حقق المصرى فوزاً غالياً على سموحة حينما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين.

وضم مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى 20 لاعباً لقائمته لمواجهة المصرى هم "عامر عامر ومحمد عصام الغندور ومحمود البدرى وباسم مرسى وأحمد شديد ومحمد بازوكا وعلى فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومحمد رجب وأحمد مجدى وابراهيم عبد الخالق ومصطفى البدرى ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو انياس".

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول تتريب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

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وطالب إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى لاعبيه بمواصلة وتيرة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الإنتاج مكون من: أحمد مسعود - عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد - فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق - محمود وادي - أوستن أموتو.