شكرا لقرائتكم خبر عن فادى نجاح يعوض غياب فاروقا نور الدين عن المقاولون فى مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب عن مباراة ذئاب الجبل أمام نادى مصر، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد الكلية الحربية، عقب تعرض اللاعب للطرد خلال مباراة المقاولون والمقاصة والتى تعادل خلالها ذئاب الجبل بهدف لمثله.

ويعتبر فادى نجاح الأقرب لتعويض غياب نور الدين فى مباراة نادى مصر، وكان مدافع المقاولون قد تعرض للطرد بسبب تدخل قوى مع شيميلس بيكلى صانع ألعاب المقاصة فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليتعرض لعقوبة الطرد المباشر ويستكمل المقاولون المباراة بعشرة لاعبين.

ويدرس عماد النحاس الأخطاء التى وقع فيها مدافعو ذئاب الجبل خلال المباراة ليسقطوا فى فخ التعادل بعدما تقدموا بهدف خلال اللقاء على أبناء الفيوم وفرضوا سيطرتهم خلال أغلب دقائق المباراة.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والذى وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة.

ومن المقرر أن يعقد عماد النحاس المدير الفنى للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين لحثهم على استعادة روح الانتصارات، خاصة أن المنافسة ما زالت مشتعلة فى ظل مطاردة الزمالك لذئاب الجبل، بعد وصول أبناء ميت عقبة إلى المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، كما يتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.