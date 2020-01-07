حازم إمام يقود الجبهة اليمنى للزمالك فى موقعة زيسكو الزامبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى، خلال موقعة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.
وخضع حازم إمام خلال الفترة الماضية لبرنامج بدنى لتعافيه من الإصابة بشد فى عضلة السمانة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى، التى أقيمت ضمن منافسات الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث اعتمد كارتيرون على الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، خلال مباراتى أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر ببطولة الدورى الممتاز.
ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته الإفريقية بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.
وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق على طنطا، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أول أمس الأحد، على استاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.
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