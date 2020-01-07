شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يقود الجبهة اليمنى للزمالك فى موقعة زيسكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى، خلال موقعة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

وخضع حازم إمام خلال الفترة الماضية لبرنامج بدنى لتعافيه من الإصابة بشد فى عضلة السمانة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى، التى أقيمت ضمن منافسات الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث اعتمد كارتيرون على الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، خلال مباراتى أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر ببطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته الإفريقية بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.

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وتلقى نادى الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبى، على استاد السلام فى التاسعة مساءً، ليكون الإخطار تأكيدًا رسميًا حول عدم نقل المباراة من استاد السلام إلى استاد القاهرة، حيث يقام اللقاء بشكل طبيعى فى استاد السلام بعدما تم إخطار الفريقين بشكل رسمى بذلك الأمر وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبى للحكم الإثيوبى باملاك تسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول والإثيوبى صامويل تانجو مساعد ثانى، والحكم الرابع الإثيوبى ليما نيجوسى.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق على طنطا، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أول أمس الأحد، على استاد غزل المحلة، فى الجولة الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة ويرتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.