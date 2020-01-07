أساطير الكرة يسافرون الغردقة علي طائرة خاصة للمشاركة بحفل كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد

غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الافريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأفضل لعام ٢٠١٩.

وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، البرتغالي نونو جوميش، والفرنسي دجوكاييف، والكاميروني جيرمي، والسنغاليان خاليلو فاديجا، والحاجي ضيوف، والبرازيليان جوليو سيزار، وكافو، والنيجيريان أموكاشي، وكانو، والأنجولي فلافيو، ورابح ماجر نجم الجزائر، وكالوشا بوالايا نجم زامبي.

كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المجلاشي أحمد أحمد، ونجوم الكرة المصرية أحمد حسن، وأحمد حسام ميدو، ووائل جمعة.

وتم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث.