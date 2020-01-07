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قناة واحدة مجانية تنقل حفل الأفضل في أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في مدينة الغردقة المصرية.

الحفل الذي ينطلق في تمام الثامنة مساءً، سيكون منقولًا بشكل حصري على قناة أون سبورت المصرية.

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ولن تقوم أي قناة أخرى سواء مصرية أو عربية بنقل الحدث الذي يقام في فندق الباتروس سيتاديل، والذي وصله السنغالي ساديو ماني، أمس الإثنين.

ويتنافس المصري محمد صلاح مع زميله في الإنجليزي، ساديو ماني، وكذلك الجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

كما يتنافس المصري طارق حامد لاعب الزمالك مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي على جائزة الأفضل داخل القارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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