قناة واحدة مجانية تنقل حفل الأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يقام مساء اليوم، الثلاثاء، حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في مدينة الغردقة المصرية.
الحفل الذي ينطلق في تمام الثامنة مساءً، سيكون منقولًا بشكل حصري على قناة أون سبورت المصرية.
ولن تقوم أي قناة أخرى سواء مصرية أو عربية بنقل الحدث الذي يقام في فندق الباتروس سيتاديل، والذي وصله السنغالي ساديو ماني، أمس الإثنين.
ويتنافس المصري محمد صلاح مع زميله في ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، وكذلك الجزائري رياض محرز على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.
كما يتنافس المصري طارق حامد لاعب الزمالك مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي على جائزة الأفضل داخل القارة.
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