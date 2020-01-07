مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. 3 مباريات قمة في إنجلترا والسعودية ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تستأنف اليوم مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الممتاز بـ3 مواجهات.
ويلتقي أسوان أمام الجونة الساعة 2:30، فيما تقام مواجهتان الساعة الخامسة مساءً، حيث يحل المصري ضيفا على الإنتاج الحربي، ويواجه بيراميدز نظيره الإسماعيلي في قمة الجولة.
وتنقل مباريات الدوري المصري عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.
كما تقام مباراة ذهاب نصف النهائي، بين مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي الساعة العاشرة مساءً.
وتنقل المباراة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD.
كما تقام قمة الكرة السعودية بين الهلال وأهلي جدة السعودي في الأسبوع الحادي عشر، الساعة السابعة مساءً.
وتنقل المباراة عبر قناة KSA Sports 3 HD.
كما يلتقي منتخب الطائرة المصري أمام نظيره الجزائري الساعة الثامنة مساءً، في أول مباراة بتصفيات أوليمبياد طوكيو.
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