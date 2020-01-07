الليلة.. الغردقة تحتفى بنجوم العالم في حفل جوائز كاف

ستكون مدينة الغردقة المصرية، فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، محط أنظار العالم حيث تستقبل مراسم حفل توزيع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» لعام 2019، وأبرزها إعلان اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، والتى يتنافس عليها الفرعون المصرى محمد صلاح مع الجزائرى رياض محرز والسنغالى ساديو ماني.

ويغيب الثنائي محد صلاح ورياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي عن الحفل، بينما أكد النجم السنغالى ساديو ماني، حضوره وتوجه إلى مدينة الغردقة وأبلغ المسؤولين بضرورة توفير

ملعب خاص ليتدرب عليه أثناء تواجده فى مصر.

وقدم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى كل الدعم والمساعدة لكى تظهر المدينة بأبهى صورها خلال استضافة نجوم القارة السمراء، حيث تزينت شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش مع انتشار أعلام الاتحاد الإفريقى ولافتات الترحيب بضيوف حفل الجائزة العالميين، والتأكيد على إجراء التسهيلات لجميع الحضور.

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وسيكون السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة

القدم «فيفا» وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى على رأس الحاضرين، ومعهما كافو بطل العالم مع منتخب البرازيل ويورى جوركاييف بطل العالم مع فرنسا بجانب الأرجنتينى خوان فيرون والإنجليزى ستيف مكمنمان والبرتغالى نونو جوميز والسعودى سامى الجابر، والمصرى أحمد حسام ميدو واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

وزار أساطير الكرة العالمية جامعة القاهرة وأقيمت مباراة بينهم على ملعب خماسى أمام أبوالهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مساء أمس الإثنين.

كما وصل للغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، وقد أعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارۃ الغردقة، واعتزازه بتقديم حفل الأفضل فی إفريقيا من الغردقة من اختيار الاتحاد الإفريقي.