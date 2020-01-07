منتخب اليد يختتم معسكره الأوروبي بمواجهة السويد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد لمواجهة نظيره السويدي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المباراة الودية الأخيرة بالمعسكر الأوروبي للفراعنة استعدادًا لخوض بطولة أمم إفريقيا التي تحتضن فعاليتها تونس منتصف الشهر الجاري.

وكان منتخب الفراعنة بقيادة مديره الفني الإسباني جارسيا بارندو خاض ثلاث وديات بواقع اثنين أمام المنتخب الصربي حيث فاز في مباراة

وخسر أخري، كما تعرض للهزيمة في اللقاء الثالث أمام السويد في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.

ومن جانبه قال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الهدف من المباريات الودية بالمعسكر الأوروبي اكتساب الخبرات والاحتكاك القوي للاعبين، دون الالتفات إلى

نتائج هذه المواجهات سواء بالسلب أو الإيجاب موضحًا أن الاستفادة الفعلية من المباريات الودية هي تنفيذ الخطط الفنية بنجاح والالتزام الخططي والتكتيكي.

وأضاف نصر أن الاحتكاك بالمدارس الأوروبية يعطي الدفعة المعنوية والفنية للاعبي الفراعنة قبل خوض بطولة أمم إفريقيا لليد والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تقام في الصيف المقبل.

كما أشاد بنجاح مرحلتي المعسكر الأوروبي مشيرًا أنه أدى للاطمئنان فنيًا وبدنيًا على لاعبي الفراعنة قبل البطولة القارية المهمة.