رياضة | سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا والذي يقام مساء اليوم بمدينة الغردقة.

وتعلل محمد صلاح بوجود أهله في إنجلترا مما يجبره على عدم القدرة على الحضور إلى الغردقة في حفل أفضل لاعب بالقارة عن عام 2019 خاصة بعد سفر والدته إلى إنجلترا خلال الأيام الماضية.

ويتنافس صلاح مع زميله ساديو ماني نجم السنغال وليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على الجائزة بينما أصبحت فرص ماني الأقرب للفوز بعد اعتذار صلاح ورياض عن عدم الحضور.

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ويرتبط رياض محرز بموقعة صعبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساء في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مما أجبره على الغياب عن الحفل.

وكان السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول قد وصل إلى الغردقة مساء الإثنين استعدادًا لحفل الأفضل في إفريقيا.