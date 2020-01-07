رياضة | جروس ضد لوشيسكو.. الهلال والأهلي في كلاسيكو خارج التوقعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس ضد لوشيسكو.. الهلال والأهلي في كلاسيكو خارج التوقعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتقل نادي أهلي جدة إلى ملعب جامعة الملك سعود لمواجهة نظيره الهلال في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الهلال بقيادة الروماني رزفان لوشيسكو المركز الثاني برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر، أما الأهلي بقيادة كريستيان جروس فيأتي في المرتبة الرابعة برصيد 23 نقطة.

والتقى فريقا الهلال والأهلي 22 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الهلال 10 مرات مقابل 3 انتصارات فقط للأهلي مقابل 9 تعادلات بينهما ولم يفز الأهلي في آخر 6 مباريات لعبها أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي وفشل في التسجيل في أربع منها.

وخسر الأهلي في 10 مباريات وتلقى 33 هدفاً أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي.

وسجل الهلال 34 هدفاً في أول 11 جولة لأول مرة له في دوري المحترفين السعودي، إذ يبلغ رقمه القياسي السابق في هذه المرحلة من الموسم 33 هدفاً في موسم 2010/2009 حين حصد اللقب في ذلك الموسم.

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ولم يخسر الهلال في آخر 14 مباراة لعبها خلال شهر يناير في دوري المحترفين السعودي، إذ فاز في 8 مباريات وتعادل في 6، وترجع آخر خسارة له في هذا الشهر إلى 30 يناير 2013 أمام النصر بهدف دون رد.

وفاز الأهلي في آخر 5 مباريات لعبها خلال شهر يناير في دوري المحترفين السعودي، مسجلاً متوسط 4 أهداف في المباراة مسجلاً إجمالي 20 هدفاً.

وساهم لاعب الهلال سباستيان جيوفينكو في إحراز مجموع 7 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها كأساسي في دوري المحترفين السعودي حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

وبات لاعب الهلال بافاتيمبي جوميز في المباراة الماضية أمام العدالة سادس لاعب يساهم في إحراز 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي خلال عام 2019 حين سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.

وسجل نجم الأهلي عمر السومة 6 من أهداف الأهلي السبعة الماضية أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، لكن الأهلي فشل في التسجيل في أربعة من آخر خمسة لقاءات.