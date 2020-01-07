رياضة | عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النيجيري أحمد موسى جناح فريق النصر السعودي دائرة المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

ويدرس الأهلي التعاقد مع أحمد موسى لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي رغم ما يثار عن إمكانية أن تكون الصفقة أعلى من إمكانيات النادي المادية.

ويعول الأهلي على دعم بعض رجال الأعمال في حسم صفقة المهاجم الأجنبي بعدما تم فتح الباب أمام إمكانية ضم عمر السومة من أهلي جدة.

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ويبحث الأهلي عن الصفقة الثانية بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي عقب رحيله عن الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.