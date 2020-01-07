رياضة | صحيفة مدريدية ترجح كفة برشلونة قبل السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة مدريدية ترجح كفة برشلونة قبل السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على مواجهة ريال مدريد المرتقبة أمام فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني والمقرر إقامته غدا الأربعاء.

وذكرت صحيفة الآس في عددها الصادر اليوم "بدون سحر إلى الشرق! ، مدريد يرحل للسعوديه في ظل غياب بنزيما وبيل، ويغيب عن فالنسيا رودريجو".

وعنونت الصحيفة أيضا: "بينما حضر برشلونة وأتلتيكو بصفوف مكتملة".

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان يوم الأربعاء القادم على أرضية ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في نصف النهائي الأول فيما تقام المباراة الأخرى بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم الخميس.

Advertisements

وجاءت قائمة الريال لخوض السوبر الإسباني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وسيرجيو راموس ورافاييل فاران وناتشو هيرنانديز ومارسيلو وألفارو أودريوزولا وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي وخاميس رودريجيز وإيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش وبراهيم وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.