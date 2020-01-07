رياضة | أسرته تحدد مصيره.. عرض مغري ينهي مسيرة نجم الريال في البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرته تحدد مصيره.. عرض مغري ينهي مسيرة نجم الريال في البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن نجم ريال مدريد بات قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن هناك عرض مغري من الدوري الأمريكي لنجم ريال مدريد ، الكرواتي لوكا مودريتش للرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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الأنباء الواردة من أمريكا تقول إن فريق دي سي يونايتد الأمريكي بدأ بالفعل في مفاوضات مع لوكا مودريتش لضمه في الصيف القادم، واللاعب تعجبه الفكرة بشكل كبير ويود أن يلعب هناك.

ووفقا للتقارير فإن مودريتش استقبل العرض الأمريكي المغري بترحيب، ومن ثم سيقوم باستشارة أسرته قبل اتخاذ هذه الخطوة المهمة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية ، وتحديدا ملعب الجوهرة المشعة للمرة الأولى.