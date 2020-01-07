رياضة | جوزيه: رينيه فايلر نسخة مني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه: رينيه فايلر نسخة مني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لنادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق حاليًا سيكون نسخة منه.

وقال جوزيه في تصريحات على قناة "أون سبورت": " الأهلي يقدم مستويات جيدة ويتطلع إلى الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا من جديد تحت قيادة المدرب الرائع فايلر وأعتقد أنه سيكون نسخة جديدة مني بتكرار ما فعلته من إنجازات مع القلعة الحمراء".

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وأضاف جوزيه: "رفض رحيل أمادو فلافيو عندما كنت مدربًا للأهلي رغم أنه سجل هدفًا وحيدًا في موسمه الأول لكن مع الوقت ثبتت صحة وجهة نظري وأصبح من أقوى المهاجمين في القارة السمراء..ركزت على الجانب النفسي مع فلافيو وساندته لتقديم مستواه الطبيعي، وكنت من شجاعته على البقاء لأنه مهاجم محترف".