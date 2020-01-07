رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 1 / 2020 أبرزها مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي، ومواجهتي بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ12"

أسوان ضد الجونة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

الإنتاج الحربي ضد المصري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت 2.

بيراميدز ضد الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو "ذهاب الدور نصف النهائي"

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ11"

الهلال ضد الأهلي تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1، و3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة التاسعة"

الدفاع الجديدي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.